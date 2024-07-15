Из шести тысяч подъездов размыкатели входных дверей установлены на 160

О таком количестве установленных размыкателей сообщил 15 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

По его словам, размыкателями при сигнале воздушной тревоги «Баллистика» уже установлены на подъездах домов в районе улиц Горпищенко, Фадеева и др..

– Кнопка нажимается через систему «Безопасный город». Дежурный ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба), получив сигнал в оперативном режиме, дает команду, в «Севстаре», где установлено соответствующее оборудование, оно координирует сигнал с теми, кто предоставляет услугу по размыкателям и автоматически запускает программу после получения сигнала, – сказал Е.Горлов.

По его словам, сейчас продолжаются работы по установке оборудования, которое позволит оператору включать кнопку запуска сирены и одновременно размыкания подъездов.