График курсов первой медпомощи оптимизировали

Как доложил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, с 6 по 14 июля обучение на базе 17 городских общеобразовательных школ прошли 2002 человека. Однако заполнение групп не было полным. Исходя из анализа посещаемости, график посещения решено оптимизировать.

Изначально предполагалось, что курсы будут проводить по четыре раза в выходные дни и по одному — вечером в понедельник, среду и пятницу. Теперь обучение будет проводиться в городских школах по понедельникам и средам с 19.00, по субботам — с 12.00. В сельских школах обучать будут по понедельникам и средам — с 19.00.

Как и прежде, формируются группы по 30 человек. Предварительно нужно записаться по телефону «122».