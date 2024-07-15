Большую севастопольскую тропу временно закроют для посещения

В связи с введенным в Севастопольской зоне особым противопожарным режимом 26 июля вступит в силу соответствующий приказ Севприроднадзора, сообщила 15 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя глава ведомства Юлия Гаврилова.

По ее словам, это мера вынужденная, она связана с устойчивым пятым классом пожарной опасности в лесной зоне.

– Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия. Согласно ограничат посещение леса. Будет оставлено некоторое количество общедоступных мест отдыха, перечень которых разместят на сайте Севприроднадзора, – предупредила Ю.Гаврилова.

По ее словам, разрешенными к посещению останутся только стоянки на тропе, сама же Большая севастопольская тропа будет закрыта, исходя из правил пожарной безопасности.

Чиновник также сообщила, что приказ утвердят на 21 день, впоследствии, исходя из ситуации, Большую севастопольскую тропу откроют или ограничительный срок продлят.