Проинспектировал стройки Севастополя

С рабочим визитом Севастополь посетил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он провел совещание по развитию города и проверил строительство культурного кластера на мысе Хрустальном и «Нового Херсонеса».

«Могу сказать, что удовлетворен той работой, которую проводит команда губернатора Михаила Владимировича Развожаева для севастопольцев и гостей города. По итогам шести месяцев мы видим хорошие результаты, несмотря на непростую ситуацию на полуострове. С начала года построено много объектов, кроме того, кассовое освоение намного лучше, чем в предыдущие годы», — отметил М.Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он заехал с инспекцией на мыс Хрустальный, а потом вместе с замглавы Администрации Президента Максимом Орешкиным «прошелся по местам уникального «Нового Херсонеса». Этот объект сдается уже этим летом.

«Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач»,— подытожил увиденное вице-премьер.

На совещании в правительстве Севастополя обсуждалась увязка программы развития региона с новым нацпроектом «Инфраструктура для жизни».

«Этот момент очень важный, от него зависит итоговый результат», — особо подчеркнул М.Хуснуллин.

«Мы подробно обсудили, в каких нацпроектах будет участвовать Севастополь, и как с новыми национальными проектами увязать программу социально-экономического развития региона, чтобы достичь максимального эффекта», — рассказал о прошедшем совещании губернатор М.Развожаев.

По его словам, если раньше госпрограмма по развитию Севастополя была нацелена в основном на решение застарелых проблем в социальной и коммунальной сфере, то теперь будет работать в связке с нацпроектом «Инфраструктура для жизни» и станет одним из ключевых инструментов для реализации комплексного развития города, включая обеспечение транспортной доступности, мероприятий по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания людей.