Поступают в вузы при помощи Госуслуг

В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз страны, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение.

Приемная кампания в вузы началась 20 июня и будет продолжаться еще две недели, до 25 июля. По данным на 12 июля, Госуслугами воспользовались 460 тысяч абитуриентов, подав 1,6 млн заявлений, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Документы можно отправить сразу в пять высших учебных заведений до пяти направлений в каждом.

На целевое направление подали заявки более 50 тысяч человек. Всего этой возможностью в этом году смогут воспользоваться до 145 тысяч студентов.

С мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа России».

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всей страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на Госуслугах или прямо в приемную комиссию вуза», — рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить кампанию до 25 ноября.

В колледжи с помощью «Госуслуг» уже подано более 450 тысяч заявлений.

Поступают в СевГУ

По информации пресс-службы СевГУ, на сегодняшний день в университет на программы бакалавриата и специалитета подано 8639 заявлений, по первому приоритету — 3383 заявления.

Всего в Севастопольском госуниверситете в этом году 2411 бюджетных мест для поступающих. Из них — бакалавриат — 1460, специалитет — 394.