Пишем жалобы, чтобы стало чище и безопаснее

Только за первую неделю июля севастопольцы написали рекордное количество обращений в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» — более двух тысяч.

Горожане жаловались на несвоевременную уборку мусора и задавали вопросы о мобильных укрытиях, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Чаще всего пользователи оставляли сообщения о сфере безопасности, а также о транспорте и благоустройстве: интересовались, где в городе установят мобильные укрытия, задавали вопросы о ремонте дорожных знаков, а также подсказывали, где пришло время провести уборку. Все комментарии собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом

В этих двух тысячах обращений есть часть и от редакции «Севастопольской газеты». В начале июля мы жаловались через Госуслуги и в соцсетях. Расскажем об удачах.

Территория у дома на Батумской, 34, после мартовской ракетной атаки была усеяна осколками разбитых стекол. Самые крупные осколки убрали тогда почти сразу, а вот помельче три месяца «украшают» двор. Обращения в УК «Центр» ничего не дало, пришлось 1 июля написать на Госуслуги. Через 10 дней после этого осколки смели.

Другая жалоба касалась вывоза, а вернее невывоза мусора. Публикация в чате Госжилнадзора — и контейнерную площадку очистили уже на следующий день и даже фотографию прислали.

На проезжей части на улице Костомаровской почти год зияла огромная яма. После жалобы редакции, оставленной на Госуслугах в четверг 4 июля, во вторник, 9-го начались работы и дыру у люка забетонировали.

К сожалению, чтобы вывозился мусор и заделывались ямы на дорогах, приходится писать обращения. По сравнению с маем и июнем количество жалоб от севастопольцев в июле увеличилось. Так с 27 мая по 2 июня ЦУР зафиксировал чуть более 1,3 тысячи обращений, с 3 по 9 июня — чуть более 1,4 тысячи.