Мусорный полигон не соответствует проектной документации

На действующем полигоне ТКО в Первомайской балке природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения. В том числе выяснилось, что лес рядом с этой свалкой завален бытовыми отходами.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность регионального оператора по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Первомайская балка» в Инкермане. И оказалось, что на полигоне нет системы дегазации, которая помогает уменьшить количество вредных выбросов, а водовыпуск не отвечает требования проектной документации. Кроме того, часть бытового мусора вывалена в лесу по-близости. В отношении должностного лица ООО «Благоустройство города Севастополь» было возбуждено административное дело.

«Представитель «БГС» оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В Ленинский районный суд Севастополя направлено исковое заявление о возложении на ООО «БГС» обязанности обустроить на полигоне дегазационные трубы и рассеивающий выпуск сточных вод в соответствии с проектной документацией. Кроме того, прокуратура города внесла представление по данным вопросам в городское правительство.