Дыры на дорогах будут вычислять специальным датчиком

Прибор, который крепится на автомобиль, автоматически считывает дефекты асфальта и передает эту информацию городским службам, сконструировала в рамках дипломной работы студентка направления «Электроника и наноэлектроника» Валерия Брехова. Сотрудники кафедры «Электронная техника» сопровождали проект.

«Концепция автоматизированной системы мониторинга дорожного покрытия, сокращенно — АСМДП, была предложена с целью привлечения общественности к процессу контроля за состоянием дорог. Организовать такую систему не сложно, ведь фактически она будет состоять из двух элементов: датчиков, которые автолюбители смогут установить на свои машины, и центрального пункта сбора и обработки информации», — сообщили в пресс-службе вуза.

Для фиксации дефектов в устройстве предусмотрен вибродатчик. Он автоматически фиксирует резкие смещения автомобиля по вертикали, когда машина подскакивает на колдобине или проваливается в яму.

Прибор считывает дефекты в режиме реального времени. Информация с указанием даты, времени и места, по координатам GPS или ГЛОНАСС, через беспроводную связь передается в центр сбора. Предполагается, что все данные будут стекаться в одну базу, алгоритмы которой позволят сразу же накладывать место фиксации на онлайн-карту.

Разработка самого прибора фактически завершена, а для его внедрения на практике еще предстоит выполнить следующий этап: написать программу, которая обеспечит сбор и визуализацию данных в едином центре.