Девочка сломала ногу на пляже «Омега»

В соцсетях и СМИ сообщалось, что 10 июля 9-летняя девочка у входа на пляж «Омега» провалилась ногой в отверстие решетки ливневой канализации и сломала ногу. По поручению прокурора города организована проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Прокуратура также даст оценку исполнению требований законодательства организациями, обслуживающими ливневку и территорию пляжа, а также при оказании экстренной медицинской помощи ребенку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку проводит и Следственный комитет. О происшествии там узнали из СМИ. В телерепортаже сообщили, что девочка вместе с родителями гуляла близ пляжа «Омега». Ребенок упал в отверстие ливневой канализации, получив травму бедра.

В рамках проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил принять меры к устранению обстоятельств, способствовавших данному происшествию.