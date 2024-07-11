В СевГУ будут готовить специалистов для Севмаша

Подготовка инженеров-экономистов для Северного машиностроительного предприятия (Севмаш) будет проходить в рамках новой совместной программы подготовки инженеров-экономистов, которым гарантируется трудоустройство на крупнейшем судостроительном комплексе России, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Студенты, обучающиеся по новой программе, получат возможность проходить производственную практику на Севмаше, им будут компенсировать проезд к месту прохождения практики и проживание. При условии обучения по целевому направлению, выпускникам СевГУ гарантированно предоставят рабочее место.

Новая программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов для судостроительной и судоремонтной отраслей. В разработке Севмаша приняли участие сотрудники предприятия, они же заявляют об ее актуальности.

Акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие (Севмаш)» (исторические названия ОАО ПО «Севмаш», ПО «Севмашпредприятие», СМП) — российское машиностроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, расположенное в городе Северодвинске (Архангельская область).

Предприятие подчинено Министерству промышленности и торговли РФ. Основные направления деятельности — строительство атомных подводных кораблей, дизель-электрических подводных лодок, модернизация и ремонт крупных военных надводных и подводных кораблей, также предприятие развивает гражданское судостроение, реализует проекты по созданию российской морской техники и оборудования для нефтегазовой индустрии.