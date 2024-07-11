Суммы за содержание жилого помещения начислили по непонятным тарифам

Читатели «Севастопольской газеты» не поняли начислений за содержание жилого помещения в МКД. В мае городское правительство утвердило новые тарифы, а в присланных за июнь платежках они совсем не такие.

В мае текущего года городское правительство утвердило повышение тарифов за содержание жилого помещения в МКД. Например, в пяти- и шестиэтажных домах без мусоропровода стоимость этой услуги составляет 15,41 рублей, а с мусоропроводом — 15,97 руб. В трех- и четырехэтажных домах без подвала жители должны платить 14,86 руб./кв.м, а если есть подвал — тогда 15,40 руб./кв.м. В домах 9-этажных и выше этот тариф составит 16,35 или 16,39 рублей. А плата за лифт с июня у них выносится в отдельную строку.

У пяти наших читателей тариф в платежке за июнь оказался ожидаемо разным, но совсем не таким, как указано в постановлении. Так, у жителя пятиэтажки на ул.Павла Корчагина стоимость услуги составила 16,26 рублей за квадратный метр, а на ул.Горпищенко в практически таком же доме — 16,40 руб. А должно быть 15,41.

В доме с лифтом на ул.Вакуленчука жители должны заплатить 20,44 рублей за кв.метр. Лифт отдельной строкой не прописан, цифры по сравнению с майским не изменились. А в платежке четырехэтажного дома с подвалом на ул.Коммунистической указан тариф в 16,06 рублей, а в документе — 15,40.

«Севастопольская газета» задала вопрос в чате и.о. вице-губернатора Евгения Горлова: «Просмотрели пять по разным адресам и разным домам, ни в одной нет совпадений с тарифами по содержанию жилого помещения, установленными этим постановлением. И тарифы выше, чем установленные с мая 2024 года. Почему так?»

Задали вопрос и ООО «Цифровые инновации» — предприятию, которое формирует и рассылает коммунальные платежки. Там сказали, что к каждому дому у управляющих компаний разный подход. Тариф зависит от количества услуг по содержанию дома.