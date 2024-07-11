В севастопольских кинотеатрах демонстрируется фильм «Папуля» с Шоном Пенном в главной роли. Американский актер активно поддерживает ВСУ и хотел переплавить свой «Оскар» на пули, чтобы стрелять в русских.

Фильм — психологическая драма. В нем только два персонажа — молодая женщина и немолодой водитель такси. Его и играет Ш.Пенн.

С начала СВО голливудский актер несколько раз приезжал в Киев, подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому свой «Оскар» и снял документальный фильм о нем. Мировая премьера «Суперсилы» состоялась в 2023 году на Берлинском кинофестивале.

Напомним, что на прошлой неделе в Севастополе был отменен кинопоказ шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри». По словам губернатора города Михаила Развожаева, об анонсе шоу он узнал из «взорвавшихся» недовольством соцсетей. Там возмутились, что в Севастополе могут демонстрировать проект человека, имеющего антироссийскую позицию по СВО.

Под российскими санкциями

5 сентября 2022 года МИД России ввел санкции против 25 граждан США, в числе которых актер, режиссер и продюсер Шон Пенн. В МИДе пояснили, что он внесен в «стоп-лист, исходя из принципа взаимности»: «Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор».