Поддержали закон о штрафах за неправильное содержание животных

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за нарушение правил содержания домашних животных. Оштрафовать могут, в том числе, за неправильный выгул.

По словам председателя комитета Павла Крашенникова, в России действует закон об ответственном обращении с животными, однако наказания за нарушения в федеральном законодательстве нет. Сейчас штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах — законопроектом предлагается вывести их на федеральный уровень.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области. Будем рекомендовать принять законопроект в первом чтении, понимая, что надо его дорабатывать, в том числе, считаю, размер штрафов может быть увеличен. Первое чтение законопроекта может состояться в осеннюю сессию», — сообщил П.Крашенинников.

Законопроект был внесен Московской областной думой еще в декабре 2021 года. Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, предусматривающей штрафные санкции. За первое нарушение владельцам животных будет грозить штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. За повторное — от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей. Наказывать будут, например, за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Перечень таких пород утвержден правительством РФ.

При этом владелец будет обязан «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования».