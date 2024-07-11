Первые со времен Крымской войны сестры милосердия получили профессиональную квалификацию

Выпускницам трех курсов сестер милосердия, впервые возрожденных в Севастополе со времен Крымской войны, вручили свидетельства о присвоении профессии младшая медицинская сестра, сообщил ТАСС по итогам церемонии уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«Сегодня произошло историческое событие, поскольку именно сегодня можно отсчитывать точку возрождения института сестер милосердия в Севастополе. Эта традиция, к сожалению, была прервана на долгие годы, но жизнь показала, что именно сестры, женская помощь, милосердие и сострадание сейчас очень востребованы и необходимы» — сказал П.Буцай.

Свидетельства о получении профессии младшей медицинской сестры вручили выпускницам первых трех курсов, которые проходили в Севастополе с марта 2024 года. Документы получили более 50 сестер милосердия.

Занятия проходили на базе учебного центра больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Под руководством преподавателей учебного центра сестер милосердия подготовили к оказанию квалифицированного ухода за больными и ранеными, помогли освоить навыки правильного перемещения и позиционирования пациентов, проведения гигиенических процедур, кормления людей с ограниченными возможностями. Предварительно студенты изучили блок теоретических занятий в онлайн-формате.