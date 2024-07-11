Ограничили число участников массовых мероприятий

Для обеспечения безопасности на концертах, выставках и прочих мероприятиях на открытом воздухе, проводимых в Севастополе, должно быть не более 50 человек. Такое решение приняли 10 июля на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Михаила Развожаева.

«Летом в Севастополе традиционно проходят выставки, спектакли под открытым небом, концерты, спортивные соревнования, на которые зачастую приходит много людей. Но сейчас у нас действует средний уровень реагирования, и из-за того, что атаки на город происходят нередко, наша главная задача — обеспечить безопасность людей», — пояснил глава города.

По его словам, речь идет о мероприятиях на открытом воздухе, а данное решение носит рекомендательный характер.

Но даже при разрешенной численности, для участков мероприятия должна быть обеспечена возможность одновременного укрытия всех участников в объектах капитального строительства (в том числе, в укрытиях), расположенных в пределах досягаемости за 2-3 минуты от мест проведения мероприятия.

При этом оговаривается, что городские мероприятия, которые проводят органы государственной власти с количеством участников более 50 человек, могут проходить при условии предварительного согласования мер безопасности с оперштабом.

В отсутствующих условиях соблюдения вышеназванных условий, организаторам рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий.