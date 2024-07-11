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На Президентской дороге опрокинулся зерновоз

Рябов Михаил

Полиция проводит проверку по факту ДТП, связанного на трассе «Таврида» под Севастополем.

Около четырех часов утра 11 июля на 275 километре + 950 м автодороги «Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КамАЗ с прицепом. Установлено, что 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над гружённым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В результате ДТП пострадавших нет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности и нормализации дорожного движения.

Дорога перекрыта, транспорт направляют через Инкерман.