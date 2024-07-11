Московские врачи спасли девочку, пострадавшую во время ракетной атаки

Пятилетнюю Ладу, тяжело раненную на пляже в Учкуевке во время ракетной атаки на Севастополь 23 июня, выписали из московской больницы. Ее лечили врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Лада — одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. 24 июня ее доставили санавиацией в наш Институт, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ», — сообщили в пресс-службе больницы.

Девочка проведет несколько недель в санатории, а осенью врачи НИИ НДХиТ проведут ей еще одну, реконструктивную операцию.

«Лада восстановилась очень быстро, она у нас настоящий боец. Благодаря грамотным и компетентным сотрудникам: врачам, медсестрам, обслуживающему персоналу, мы очень быстро пришли в себя. Все были даже удивлены», — рассказала мама девочки Ольга.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человек получили ранения.

На лечение в московские ведущие медучреждения бортом санавиации отправили 12 детей и 10 взрослых. Сейчас девять пациентов остаются в состоянии средней тяжести, остальных уже выписали.