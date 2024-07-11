Дома гармонизируют с Новым Херсонесом

Для ремонта домов в византийском стиле на улицах Ерошенко и Надежды Островской город получил субсидию в 450 миллионов рублей. На эти деньги покрасят фасады, отремонтируют крыши, вставят в подъездах окна и двери.

На ул.Ерошенко в экстренном порядке красят советские пятиэтажки в терракотовый цвет. Такой же ремонт ведут на ул.Н.Островской. Срочность определяется приближающейся сдачей Нового Херсонеса, расположенного как раз между этими улицами. О причинах изменения облика фасадов 26 домов рассказал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«...Я обратился к Президенту Владимировичу Путину с просьбой выделить субсидию на то, чтобы привести в порядок жилой квартал рядом с нашим грандиозным культурным комплексом. Глава государства меня поддержал, нам выделили субсидию больше 450 миллионов рублей и сейчас идет капремонт МКД. Работами занимается наш Фонд содействия капитальному ремонту», — написал М.Развожаев.

Далее он полностью подтвердил догадку жителей района, что неожиданные колористические решения были разработаны для гармонизации пространства в стиле Нового Херсонеса. Отсюда и выбранное сочетание цветов — инкерманского камня и терракотового. Полностью завершить весь комплекс работ планирую в сентябре.

По словам директора Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрия Шпагина, фасады всех 26 домов оштукатуривают с использованием стеклотканной сетки, после чего выкрасят в терракотовый цвет. Кроме этого, Д.Шпагин до конца года пообещал отремонтировать пока не отремонтированные кровли, заменить окна и двери в подъездах домов у Нового Херсонеса.