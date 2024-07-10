«Союзпечать» освободили от уплаты прибыли

Решением городского правительства, государственное унитарное предприятие «Агентство «Союзпечать» освободили от обязанностей перечисления части чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов, иных обязательств и платежей в бюджет Севастополя.

Как сообщила 4 июля на заседании городского правительства начальник управления информационной политики Ирина Юхина, просьба освободить Союзпечать от обязательного перечисления чистой прибыли, которая остается после уплаты налога связана с тем, что фактически этой прибыли у предприятия нет.

— По сути, это часть субсидии, которая была выплачена людям либо на погашение кредиторской задолженности, — пояснила И.Юхина.

В 2022 и 2023 годах «Союзпечати» выделялись средства на погашение задолженности по зарплате, налогам и кредиторской задолженности.

Реанимация пока не помогает

«Севастопольская газета» 8 июля получила письмо от Союзпечати, что киоски предприятия прекращают работу на неопределенный срок. Киоскеры ждут увольнения, а дальнейшая судьба госпредприятия, торгующего газетами, туманна.