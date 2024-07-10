Сменил фамилию и отчество, чтобы вернуться в Россию

Депортированному гражданину Армении нельзя было возвращаться в Россию, но он сменил фамилию, отчество и нарушил запрет. Сотрудники полиции Севастополя выявили это и снова отправили нарушителя домой.

45-летний гражданин Армении ранее был выдворен за пределы РФ с запретом въезжать обратно. Он приехал на родину, сменил фамилию и отчество и вновь приехал в Россию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники полиции взяли у мигранта отпечатки пальцев и проверили его по информационным базам МВД. Тогда-то и обнаружилась армянская хитрость. По решению суда он признан виновным и выдворен с территории России в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

В ближайшее время находчивый мигрант будет отправлен на родину и не сможет въехать в Россию ближайшие 10 лет.