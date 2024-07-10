Севнаследие проверяет качество ремонта музея Крошицкого

Проверка касается работ, выполняемых ООО «Асгард» при авторском надзоре, научном руководстве и техническом надзоре индивидуальным предпринимателем, главным архитектором и главным инженером Ильей Чудаевым.

Предмет контроля — соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проверку нужно завершить до 16 июля, говорится в приказе Севнаследия.

Напомним, в декабре 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о завершении строительно-реставрационных работ по музею им.Крошицкого, однако с тех пор музей так полностью не заработал.

Очередным сроком окончания работ называли конец 2023 года, чего тоже не произошло. После этого даты о вводе здания музея в эксплуатацию в официальных кругах перестали упоминать. Вот почему информация о контроле Севнаследия наводит на мысль о близости официального завершения ремонта.

Напомним, что ремонт музея ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» с весны 2018 года.