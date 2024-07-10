Приватизировать госимущество будут оперативнее
В городском правительстве 4 июля одобрили законопроект, предусматривающий возможность корректировки прогнозного плана приватизации.
Как пояснила в ходе заседании правительства города и.о.департамента по имущественным и земельным отношениям Галина Попова, проектом предлагается установить норму, позволяющую не вносить изменения в утвержденный прогнозный план приватизации в случае принятия правительством решения о ликвидации унитарного предприятия из состава программы для оперативности проведения ликвидационных мероприятий.
– Суть в том, что если ГУПы мы ликвидируем, то не надо вносить соответствующие изменения план, а только в отчет, – пояснила Г.Попова.
Иначе говоря, в течение года также можно вносить изменения в план, а не только утверждать один раз в год, как это было раньше.
Данный законопроект планируется на рассмотрение Законодательного собрания.