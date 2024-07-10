Приватизировать госимущество будут оперативнее

Как пояснила в ходе заседании правительства города и.о.департамента по имущественным и земельным отношениям Галина Попова, проектом предлагается установить норму, позволяющую не вносить изменения в утвержденный прогнозный план приватизации в случае принятия правительством решения о ликвидации унитарного предприятия из состава программы для оперативности проведения ликвидационных мероприятий.

– Суть в том, что если ГУПы мы ликвидируем, то не надо вносить соответствующие изменения план, а только в отчет, – пояснила Г.Попова.

Иначе говоря, в течение года также можно вносить изменения в план, а не только утверждать один раз в год, как это было раньше.

Данный законопроект планируется на рассмотрение Законодательного собрания.