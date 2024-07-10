Около Комсомольского парка ремонтируют футбольное поле и строят автостоянку

На территории, прилегающей к Комсомольскому парку, ведутся активные строительные работы с применением строительной техники.

Как выяснилось, речь идет о двух объектах, которые по завершению работ составят единый спортивный объект.

Обновят и укрепят

В настоящее время полностью переделывается детский спортивный стадион, с которого уже снято искусственное травяное покрытие. Как рассказал «Севастопольской газете» директор «Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи» Иван Демидов, ремонт футбольного поля связан с необходимостью переделать существующую дренажную систему и технически укрепить саму площадку, которая в отдельных местах просела.

--В целом ничего не изменится, спортивный объект так и останется. Только после ремонта все будет лучшего качества. В том числе искусственное травяное покрытие поля, – рассказал «Севастопольской газете» И.Демидов.

По его информации, обновлять футбольное поле закончат к августу 2024 года.

Две-три недели

Второй объект сооружают рядом с футбольным полем, это будет автомобильная парковка, сооружением которой занимается АО «Севдорстрой».

– Парковку строим, – рассказал один из дорожных рабочих.

На площадке укладывают и выравнивают щебеночное основание, в ближайшие дни положат два слоя асфальтобетона. О сроках окончания работ дорожник сказал, что примерно через две недели.