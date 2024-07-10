Количество газетных киосков рассчитают по нормативу
Кабмин России вводит норматив минимального количества точек продаж печатной продукции. За полгода местные власти должны обеспечить его выполнение.
Правительство РФ установило норматив минимальной обеспеченности населения точками продажи периодической печатной продукции. Утвердить такие нормативы с учетом региональной специфики все субъекты должны будут в течение полугода. Принятое решение будет способствовать обеспечению доступности печатной продукции для жителей страны, сообщила пресс-служба кабмина.
Региональное власти обязаны следить, чтобы число киосков и других точек продажи газет и журналов на вверенных территориях не отклонялось от норматива.