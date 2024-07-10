Количество газетных киосков рассчитают по нормативу

Правительство РФ установило норматив минимальной обеспеченности населения точками продажи периодической печатной продукции. Утвердить такие нормативы с учетом региональной специфики все субъекты должны будут в течение полугода. Принятое решение будет способствовать обеспечению доступности печатной продукции для жителей страны, сообщила пресс-служба кабмина.

Региональное власти обязаны следить, чтобы число киосков и других точек продажи газет и журналов на вверенных территориях не отклонялось от норматива.