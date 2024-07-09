Запланированный капремонт сделали лишь на четверть

О выполнении запланированных в 2024 году ремонтных работ по многоквартирным домам (МКД) на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 8 июля доложил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.

— Что касается краткосрочных планов на 2024 год, предлагается провести ремонт в 281 МКД на общую сумму 26 млрд рублей, по 958 видам работ. Планируется отремонтировать 95 кровель, фасады в 28 домах, подвалы в 25 домах, фундаменты — в 32 домах, инженерные сети — по 231 видам работ в 44 домах. На данный момент выполнение работ составляет около 62 %, — отчитался Н.Битосов.

— Я так пониманию, 25% выполнено? — уточнил губернатор Михаил Развожаев. На это вицегубернатор Евгений Горлов пообещал, что до конца года все обязательства будут выполнены.

Н.Битосов доложил и о ходе выполнения городской программы капремонтов на период с 2015 по 2055 годы, которая включает ремонт 3317 многоквартирных домов.

— С 2015 года по текущий момент уже капитально отремонтированы конструкции и сети в 1607 МКД: кровли на 1124 МКД, внутренние инженерные сети — на 220 МКД, подвальные помещения – на 218 МКД, фундаменты — на 30, фасады — на 336 МКД, также заменены 783 лифта в 197 домах, в том числе за счет бюджетной субсидии, — привел цифры Н.Битосов.