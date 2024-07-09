Воду отключат на 12 часов

Водоканал предупреждает о масштабном отключении водоснабжения в Севастополе. С вечера 11 июля до 10 утра 12 июля не будет воды в Балаклаве, Инкермане, на Корабельной стороне, в Молочной и Стрелецкой балках. Остальная часть города будет получать воду с пониженным давлением.

Отключение связано с ремонтными работами на сетях водопровода, сообщили в ГУПС «Водоканал».

Воду отключат

Список улиц и поселков, где водоканал планирует отключить воду, внушительный. В нем села Оборонное и Первомайское, в Балаклаве улицы Благодатная, Междурядная, Ахлестина, Новикова; Инкерман, поселки Водоканальский, Октябрь, Горный, ГРЭС, Дергачи, садовые товарищества в районе Ялтинского кольца, улицы Гранатная, Генерала Жидилова, Зеленогорская, Чернореченская, Шевалева, Колодкина, Б.Шейнина, А.Бойко, Старшины Бабаджанова, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, район ул.Адмирала Макарова, Фильченкова, Истомина, Одинцова, 2-я Бастионная, Паршина, Окопная, Оборонная, Отрадная, Лабораторное шоссе, Каштановая и ТСН рядом.

Не будет воды на улицах Шабалина, Молочной, Вакуленчука с 29 по 53 дом и на улице Курганной.

С пониженным давлением

Практически во всей остальной части города, кроме Северной стороны, вода в квартиры будет поступать с пониженным давлением. Это: гора Матюшенко, весь центр города, Корабельная сторона, ул. Пожарова, Стрелецкая бухта, нечетная сторона по пр. Октябрьской революции, а также улицы Фадеева, Парковая Юмашева, Щитовая, Маячная, Читинская, Героев Бреста, ТСН, расположенный в районе ул.Колобова и Столетовского проспекта.

Кроме того, слабый напор воды будет в микрорайонах бухт Камышовая и Казачья, на Крепостном и Фиолентовском шоссе.