Учили оказывать первую медицинскую помощь

На курсы в средней школе №14 вечером 8 июля пришли около 20 человек, по большей части — жители района.

— Сегодня у нас прямо вечер встречи выпускников, — пошутила директор школы Ирина Улыбышева.

В малом актовом зале школы расставлены стулья, на сцене — манекены для демонстрации техники оказания медпомощи. Занятие начинается без особых предисловий, с рассказа, как нужно действовать в экстренной ситуации, когда требуется оказать помощь пострадавшему.

Понятно, что вместить всю информацию в отведенные полтора-два часа непросто, но преподаватель-организатор ОБЖ Виталий Подъячий и региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики в Севастополе» София Зубенко стараются сделать это максимально информативно и лаконично, акцентируя внимание на самом важном.

Первое правило — не паниковать и сконцентрироваться на проблеме! Сразу позаботиться о вызове квалифицированной медицинской помощи, а пока она едет...

— Прежде, чем принимать какие-то решения, следует подробно осмотреть пострадавшего на наличие травм. Начинать надо обязательно с головы, переходя к шее, грудной клетке и спине, области живота, рук и далее, к ногам. При любом характере повреждений задача состоит в том, чтобы оказать посильную помощь в имеющихся условиях до приезда «скорой». С пониманием, что иногда правильные действия окружающих могут сохранить жизнь и здоровье пострадавшему, — рассказала С.Зубенко.

Перечисление возможных травм В.Подъячий начинает с самого сложного: как действовать в случае внезапной потери человеком сознания, в каком месте нащупать пульс, как его замерить, оценить состояние пострадавшего по цвету кожных покровов, внешнему виду зрачков, какие реанимационные действия можно предпринять, чтобы обеспечить, например, проходимость дыхательных путей.

Важнейший момент занятий — теоретическое и практическое обучение технике сердечно-мышечной реанимации. Теперь стало понятно, для чего нужны манекены, на них инструкторы показывают, как в области грудной клетки правильно найти участок для надавливания и как их выполнять.

— Я просто бросаю вес своего тела и продавливаю примерно на одну треть от высоты грудной клетки, — поясняет преподаватель свои действия, после чего предлагается повторить их каждому из слушателей. Одновременно идет инструктаж, как грамотно выполнить искусственное дыхание пострадавшему.

Из замечаний по ходу рассказа: в идеале всем этим должны заниматься не один, а несколько человек. Если такие есть, их не надо просить, им надо приказывать!

Такого рода полезных пояснений в ходе занятий прозвучало много. Например, о том, кому из пострадавших надо оказывать помощь в первую очередь: громко кричащему или, наоборот, с виду спокойному. Правильный ответ: второму, ибо у первого есть силы кричать.

Но это уже касается других видов травм, например, кровотечений — венозных или артериальных, которые надо уметь остановить наложением давящей повязки. Где ее взять, как и с помощью каких подручных средств повязку можно соорудить. на занятиях тоже рассказали. Конечно, хорошо, если под рукой оказался медицинский жгут, но если его нет, можно использовать рукав, носовой платок или любую подручную ткань, которую достаточно скрутить жгутом и затянуть при помощи обычной деревянной щепки.

Отдельно показали, как наложить останавливающие кровотечение жгуты на руку, ногу и даже шею. Время наложения любого жгута или давящей повязки должно обязательно фиксироваться на самом жгуте, на руке или ноге пострадавшего. Это важно для «скорой»!

О возможных переломах также говорили подробно: что делать при подозрении на травму позвоночника, как оказать первую помощь при травме конечностей, как правильно наложить шину, если таковая есть, и нужно ли отламывать доску от забора в стремлении эту шину соорудить. А еще слушатели курсов узнали, как без особых физических усилий перевернуть пострадавшего на бок, как его перенести и надо ли это делать до приезда медиков.

— Самое главное, запомните: до приезда специалистов категорически нельзя давать никаких лекарств, ни вовнутрь, ни снаружи, даже нашатыря! — настаивают оба специалиста.

На втором часе занятий вопросы и уточнения сыпались один за другим: как быть с утопающими? Что делать в случае укуса пчелы? А как действовать при ожоге? А при химическом? Пантенолом мазать можно? А если ранение в живот? Инструкторы старались ответить на все возникающие вопросы.

Уже после слов благодарности за полученные знания несколько курсантов заявили о желании посетить углубленные курсы, с расширенной практикой. И все присутствующие их поддержали.

Итогом же нынешних курсов стала выдача именного сертификата «об освоении базовых навыков оказания первой помощи».

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили осколочные ранения. После этого городские власти приняли решение провести в городе всеобуч по оказанию первой медицинской помощи.

Занятия проводят на базе школ: 3, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 40, 46, 47, 48, 52, 59, Экотех, Инженерная школа, Образовательный центр «Бухта Казачья».