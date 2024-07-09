Швейцария расширила санкции против РФ

Власти Швейцарии расширили список санкций против России в связи с ситуацией на Украине, добавив в него 69 физических лиц и 47 организаций и, по сути, присоединившись к 14-му пакету санкций, введенных Евросоюзом в отношении РФ.

ТАСС цитирует сообщение, опубликованное на сайте Федерального совета (правительства) этой страны: «Швейцария принимает дополнительные санкционные списки в соответствии со списками ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины».

Отмечается, что данный список соответствует принятому Евросоюзом 24 июня в рамках 14-го пакета санкций.

Список включает имена как бизнесменов, так и военных, сотрудников спецслужб, журналистов, глав различных ассоциаций, государственных чиновников и работников судебной системы. Согласно коммюнике, подавляющее большинство организаций, затронутых новыми ограничениями, — российские оружейные компании, а также компании, якобы активно участвующие в обходе санкций ЕС в финансовой и коммерческой сферах. Однако есть среди них и, например, детский лагерь «Артек».

Санкции введены также против ряда СМИ: «РИА Новости», газеты «Известия», «Российской газеты» и базирующегося в Праге портала Voice of Europe. Однако если санкции ЕС полностью запрещают вещание этих СМИ на территории стран содружества, то швейцарские власти ограничились лишь запретом на их рекламу. «Федеральный совет считает, что эффективнее бороться с помощью фактов против ложных и вредоносных заявлений, чем запрещать их», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что данное положение вступит в силу 9 июля.

24 июня Евросоюз ввел в действие 14-й пакет санкций, внес в черный список 47 компаний и 69 физических лиц, объявил о запрете транзита через порты стран ЕС российского СПГ, запретил европейским фирмам использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС), ввел новые ограничения на экспорт в Россию ряда товаров и техники двойного назначения и экспортные ограничения в отношении ряда предприятий в других странах, включая Китай. Портам стран ЕС запрещено обслуживать 27 судов, которые, по версии Брюсселя, осуществляют перевозки в интересах России.