Ремонт «Черноморочки» обещают завершить в ноябре

Такой срок сдачи объекта, на котором ведется капремонт, озвучил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов 8 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По его словам, ремонт инженерных сетей жилого дома на пл.Лазарева планируют завершить к началу отопительного сезона.

— Проблем нет, там завершающая стадия. Все расшивки произведены, очистка камня сейчас производится, кровельное покрытие уже заменили, сейчас делают ливнеотводы, восстановление фасадов, покрытие гидрофобов, — сказал Е.Горлов.

Глава города на это поручил осенью доложить о ремонте объектов культурного наследия (ОКН) этого года, с перспективой дальнейшего использования принятого в городе дизайн-кода в части использования вывесок.

— Чтобы центральную часть привести в порядок и плюс правила благоустройства в отношении бизнеса, который работает на первых этажах этих зданий. Это позволит их подключать к содержанию первых этажей и окружающих территорий, — прокомментировал поручение М.Развожаев.

Ранее было заявлено, что в этом году в центральной части города будут отремонтированы четыре объекта ОКН: два на улице Гоголя, еще на Ленина, 34 и на Большой Морской, 2 — это дом с магазином «Черноморочка» на первом этаже.

Напомним, что контракт на восстановление домов №2 и №4 на улице Большой Морской был заключен в 2023 году с питерской ООО «ТМС-Строй». Изначально утверждалось, что данная организация имеет документы и допуски для работы с объектами культурного наследия.