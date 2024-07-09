Распланируют территорию под строительство тоннеля

Департамент архитектуры принял распоряжение о разработке документации по планировке территории для прокладки тоннеля с улицы Пожарова на улицу Генерала Петрова.

В документе говорится, что строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 предпринимаются для обеспечения транспортной доступности «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защита Севастополя в 1941-42гг.» на мысе Хрустальном с набережной Артиллерийской бухтой в городе Севастополе». Речь идет о проекте планировки территории площадью в 5,2 га.

Для оценки перспектив развития территории, прилегающей к будущему тоннелю, проведен анализ генерального плана города и определены перспективы развития автодорожной сети в этом районе на 20-летнюю перспективу.

В апреле 2023 года правительство Севастополя без конкурса заключило контракт на 252 млн рублей с ООО «Веста» на проектирование туннеля.

Протяженность проектируемого участка 600 метров, из них сам двухполосный тоннель — 254 метра. Также предусмотрено устройство двух кольцевых развязок на перекрестке ул.Пожарова – ул.Карантинная – ул.Стрелецкий спуск и на ул.Очаковцев – ул.Генерала Петрова. По условиям контракта проект должен быть готов к 1 июня 2024 года.