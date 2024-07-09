Приговор за педофилию и экстремизм вынесут заочно

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего репетитора по английскому языку, который во время уроков растлевал ребенка. Суд вынесет ему приговор еще и за экстремизм, но заочно, так подозреваемый находится в розыске.

«В мае 2015 года гражданин соседнего государства, работая преподавателем на курсах английского языка в Севастополе, совершил действия сексуального характера по отношению к 11-летней девочке, которая посещала его индивидуальные занятия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Подозреваемый в педофилии оказался еще и экстремистом. В августе 2014 года она разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» статью, содержащую призывы к совершению экстремистских действий. Судить его придется заочно, так как подозреваемый уехал из России и сейчас находится в международном розыске.

Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.