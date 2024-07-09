Приедет в Севастополь для получения удостоверения Почетного гражданина

Приезда адмирала Игоря Владимировича Касатонова ожидают к предстоящему Дню Военно-Морского флота. Об этом "Севастопольской газете" сообщил сын контр-адмирала Александра Трофимова капитан 1 ранга в отставке Никита Трофимов.

Как планируется, он прибудет в город для официального вручения ему Грамоты и удостоверения Почетного гражданина города, что соответствует Закону города Севастополя о Почетном гражданине города Севастополя, принятом Принят Законодательным Собранием города Севастополя 26 мая 2015 года.

«Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Севастополя», вручается Грамота Почетного гражданина города Севастополя, Знак Почетного гражданина города Севастополя и удостоверение Почетного гражданина города Севастополя, положения о которых утверждаются постановлениями Законодательного Собрания города Севастополя, – говорится в Законе.

После этого его имя будет Доска Почетных граждан города на проспекте Нахимова.

Адмиралам И.Касатонов и А.Витко присвоено звание Почетных граждан Севастополя стали 3 мая 2024 года по инициативе губернатора Михаила Развожаева и главы местного парламента Владимира Немцева, ее единогласно поддержали севастопольские депутаты на пленарном заседании 3 мая.

Адмирал Игорь Касатонов был командующим Черноморским флотом в 1991-1992 годах. Именно в это время после распада Советского Союза стоял вопрос о переходе моряков-черноморцев в подчинение Украины.