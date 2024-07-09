Поможем всем миром

Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния ведет большую работу по жизнеобеспечению жителей областей, пострадавших в результате боевых действий. Дом престарелых в Херсонской области находится под их постоянной опекой. Добровольные пожертвования и помощь горожан помогают делать эту работу непрерывной и весомой.

Общественная организация «Соотечественники Севастополя» так же не осталась в стороне от этой благородной и милосердной деятельности. Андрей Соболев передал на склад социального отдела Севастопольского благочиния наборы постельного белья, одеяла и полотенца для пенсионеров и инвалидов Херсонщины. В ближайшее время планируется организовать доставку мебели для обустройства помещений приюта.

Список необходимых предметов быта еще большой, каждый неравнодушный севастополец сможет принять участие в этом важном деле.

Телефон руководителя социального отдела Севастопольского благочиния Виноградовой Екатерины Васильевны: +7 (978) 810-92-53. Актуальный перечень размещен в телеграм-чате благочиния.

Склад находится на ул.Шабалина, 19б. Там нужны помощники для сбора посылок и погрузки благотворительной помощи.