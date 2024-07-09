Начали восстанавливать рухнувшую пять лет назад подпорную стену

На пр.Победы у дома №2Б демонтировали подпорную стену, обрушившуюся весной 2019 года, и начали складывать новую.

Закончить работы обещают до конца этого года.

«На данный момент выполнен перенос подземной теплотрассы и проведена временная воздушная теплотрасса, выполнена расчистка строительной площадки (вывоз грунта и демонтаж обрушившейся железобетонной стены), идет торкретирование, а после этого специалисты приступят к строительству новой подпорной стены из габионов», — сообщил в соцсетях и.о.вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Весной 2019 года придомовая парковка многоквартирного дома на пр.Победы, 2-Б, обрушилась в соседний двор вместе со стоявшими на площадке автомобилями. Дом новой постройки возведен на склоне, под парковку была сформирована насыпь, ограниченная подпорной стеной.

Через месяц городское правительство выделило 1,7 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на месте обрушения.

В конце 2023 года был заключен контракт на ремонт подпорной стены и благоустройство территории с московским ООО «Объединенная сервисная компания». Работы должны быть выполнены до 5 февраля 2024 года.

Справка

Торкреатирование — нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов. Раствор наносится под давлением сжатого воздуха.

Габион — это объемная сетчатая конструкция из металлической проволоки, наполненная различными природными материалами.