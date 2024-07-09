Лестницу забыли включить в перечень уборки и благоустройства

Лестницу во дворах домов Жилкомбината в центре Севастополя, никто не убирает. После жалоб, выяснилось, что ответственных за ее содержание просто нет.

«На лестнице, которая идет от ул.Очаковцев, 35 на ул.Большая Морская, 50 — грязь, залежи бутылок, мешки мусора» — сообщили в чат и.о.вице-губернатора Севастополя местные жители.

На это сообщение ответил департамент городского хозяйства. Выяснилось, что лестница бывшего исторического Жилкомбината №1 ни за кем из городских служб не закреплена. Но ее пообещали внести в «перечень мест общего пользования и в перечень мероприятий по благоустройству», которые проводятся за счет городского бюджета. Произойдет это «до конца квартала», то есть, не раньше октября.

«После назначения ответственного лица по содержанию лестницы, работы будут проведены», — пообещали в горхозе.

Жилкомбинат №1 — жилой квартал для семей рабочих Севморзавода, построенный в 30-х годах 20 века в конце улицы Большая Морская. В состав микрорайона входили магазины, прачечные, столовые, бани, котельные и ясли. Во время войны почти все здания были разрушены, но позже восстановлены. Строители возвели и несколько новых корпусов.