Дело осквернившего Вечный огонь мужчины передано в суд

Прокуратура Севастополя утвердила и передала в городской суд уголовное дело в отношении 36-летнего бомжа, который осквернил Вечный огонь у мемориала на пл.Нахимова.

«Установлено, что около часа ночи 12 апреля 2024 года нетрезвый мужчина, не имеющий в Севастополе определенного места жительства, осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг», — напомнили в пресс-службе прокуратуры.

О том, что пьяный справил нужду на Вечный огонь, 12 апреля в полицию сообщил местный житель. Правонарушителя оперативно задержали. Свой поступок он объяснил тем, что «выпил и в голову стукнуло».

Уголовное дело было возбуждено по статье УК «Осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично». Сейчас обвиняемый находится под стражей.