Аферистку отправили в колонию за мошенничество с маткапиталом на 197 млн рублей

В Симферополе суд признал виновной в мошенничестве со средствами материнского капитала жительницу Татарстана. Она заключила фиктивные сделки и обналичила 535 сертификатов на сумму 197 млн рублей.

Осужденная работала в одном из кредитно-потребительских кооперативов. С помощью сообщников с августа 2015 года она подыскивала держателей маткапитала и заключала с ними фиктивные сделки. Мошенники обналичивали бюджетные деньги, обманным путем подписывали документы и получали право распоряжения собственностью семей, которые прибегли к их услугам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В результате 535 жителей Крыма и других регионов лишились права распоряжения средствами материнского капитала. Из государственного бюджета на расчетные счета аферистов было перечислено свыше 197 млн рублей.

Центральный районный суд Симферополя приговорил мошенницу к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее соучастников тоже будут судить — уголовные дела вынесены в отдельное производство.