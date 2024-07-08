Жара, дожди и грозы ожидаются на юге России

Сильная жара до 42 градусов в сочетании с ливнями и грозами прогнозируются на юге европейской части России. Из-за осадков температура Черного моря понизится на 3-4 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России по-прежнему сильнейшая жара. И в Краснодарском крае, и в Крыму, и в Ставрополье — везде очень высокие температуры, преимущественно 33-38 градусов. На Ставрополье — до 40 градусов, на севере Краснодара и в Краснодарском крае тоже до 40 [градусов]. И одновременно там все-таки сильные осадки, но «пятнистые» и кратковременные», — цитирует синоптика ТАСС.

По Р.Вильфанд словам, сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в Южном федеральном округе. При этом температура в Ростовской и Астраханской областях находится на уровне 40-42 градусов. В Ставрополье в воскресенье, 7 июля, прошли сильные дожди с грозой, что не повлияло на повсеместную жару в регионе.

«В республиках Северного Кавказа аналогичная ситуация везде. В Краснодарском крае дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усиление ветра до 22 м/с. То же самое в Кабардино-Балкарии», — рассказал метеоролог.

Сильные осадки горах и предгорьях Кавказа приведут к тому, что объем воды горных рек, которые впадают в Черное море, увеличится, что понизит температуру воды в нем на 3-4 градуса, уточнил Р.Вильфанд.

В Крыму — тропики

Тропические воздушные массы уверенно удерживают жаркую погоду в Крыму, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ближайшие трое суток (8-10 июля) погода на полуострове будет определяться юго-восточной переферией антициклона. Ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать +33°...+38°. Осадков не ожидается, лишь днем 9 июля вероятны локальные грозовые дожди.

По данным севастопольских синоптиков, 8 июля температура воздуха днем — +31°...+33°, 9, 10 и 11 июля — +33°... +35°.