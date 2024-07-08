За два дня курсы первой медпомощи прошли 656 человек

Пока особой активности в посещении курсов медицинской помощи в Севастополе не отмечено.

Правда, судить об этом можно разве что первым двум объявленным дням обучения 6 и 7 июля, выпавшим на выходные. Об этом 8 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил Михаил Развожаев.

Он выразил надежду, что в будние дни будет больше желающих пройти курсы.

Ему самому занятие в средней школе №25 понравилось, глава города отметил высокую квалификацию инструкторов, качество и доступность подачи материала.

По его словам, до конца наступившей недели занятия будут проходить в намеченном ранее режиме, с перспективой оптимизировать график в дальнейшем. Не исключено, что новая схема будет включать возможность накапливать желающих и формировать из них группы.

– Ближе к концу недели посмотрим, как будет идти запись на выходные, дальше решим. Может быть, оставим только рабочие дни, с учетом сезона, – сказал М.Развожаев.

Директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский продолжил тему и сообщил, что в работе задействовано 17 школ, 6 июля участие в обучении приняли 385 человек, на следующий день – 271.

Кроме медиков из поликлиник и городских больниц, к работе на курсах привлечены преподаватели ОБЖ, которые координируют и курируют проведение занятий, выдают сертификаты и памятки по правилам оказания первой медпомощи.