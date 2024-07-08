Расскажут о херсонесских артефактах на букву «и»

В рамках выставочного цикла «Херсонес от Альфы до Омеги» 9 июля открывается еще одна бесплатная капсульная выставка, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Как обещают, посетителям выставки с юмором и непринужденно расскажут о применяемых в археологии терминах и находках, названия которых начинается с буквы «и».

Это, например, иглы, игральные кости, игрушки.

На выставке также покажут объекты иконографии, инкрустации, о древнеегипетской богине Исиде или об Ифигении, которая была дочерью микенского царя Агамемнона и о которой сложены множество легенд.



Новая выставка будет открыта в Византийском зале с 9 по 17 июля и будет работать согласно графику: с 9 по 14 июля ‒ с 9.00 до 19.00, 15 по 17 июля ежедневно, в понедельник ‒ с 9.00 до 13.00.