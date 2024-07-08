Просят установить мемориальную доску

В год 100-летия со дня рождения контр-адмирала Александра Трофимова решается вопрос об установке на фасаде дома, где он жил в Севастополе, памятной доски.

Инициатива ее установки принадлежит сыну адмирала, капитану 1 ранга в отставке Никите Трофимову, который как раз сейчас приехал в родной город из Санкт-Петербурга. Собственно, вопросом установки доски Н.Трофимов занимается уже давно, но этот год для его семьи является знаковым: столетие со дня рождения контр-адмирала и 50 лет со дня его гибели.

О значимости этого военачальника говорят факты его биографии. Это был советский военно-морской деятель, фактически создавший 8-ю оперативную эскадру ВМФ СССР. Являясь советником командующего ВМФ Сирийской Арабской Республики и старшим группы советников и специалистов Военно-Морского Флота, контр-адмирал А.Трофимов трагически погиб в Сирии.

По решению Министра обороны СССР и городских властей он был похоронен в 1974 году в Севастополе на мемориальном кладбище Коммунаров. В Севастополе А.Трофимов жил на улице Гоголя,10, на стене которого его сын и предложил установить мемориальную доску. По его заказу доску даже уже изготовили: фото адмирала на черном граните. Казалось бы, осталось только ее установить на фасад дома.

Объект культурного наследия

Однако в процессе общения с городскими чиновниками выяснилось, что при полной поддержке инициативы со стороны департамента культуры, существуют непреодолимые препятствия по линии охраны объектов культурного наследия. Причем, сам Н.Трофимов даже не подозревал, что трехэтажка, в которой прошло его детство, теперь признана охраняемой культурной ценностью со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из-за охранного статуса невозможноустановить мемориальную доску на лицевом фасаде здания. Однако против закрепления доски на одном из пилонов входных ворот во двор дома никто не возражает. Но...

Есть правила

В постановлении правительства Севастополя от 1 ноября 2018 года №733-ПП изложены правила установки мемориальных досок на территории города. Согласно им предложение об установки доски должно быть обязательно рассмотрено на заседании местного правительства. Само же решение принимается специальной комиссией по рассмотрению предложения об увековечивании памяти исторических событий и выдающихся деятелей отечественной истории и культуры по результатам рассмотрения пакета подлинных или юридически заверенных документов. Это должны быть архивные или музейные справки, а также наградные документы, которые в нашем случае имеются лишь частично. Их при подаче заявления обязательно проверит юридическая служба городского правительства.

По словам Н.Трофимова, он уже приступил к сбору необходимых документов. На все это потребуется время, ориентировочно полтора-два месяца: надо будет пройти комиссию, получить одобрение Архитектурно-художественного совета и только после этого вынести вопрос на заседание правительства города.

— Мы обязательно поможем и подскажем, при наличии всех правильно оформленных документов, без сомнения, однозначно скажем «да», — прокомментировал ситуацию начальник отдела исполнительских искусств и творческих организаций управления культуры Севастополя Владимир Яковлев.