На ВДНХ высоко оценили цветочную композицию из Севастополя

Севастопольская цветочная композиция завоевала диплом на выставке «Будущее в цветах», которая прошла на ВДНХ. В основе флористического арт-объекта — башня Чембало и Балаклавская бухта.

В мае-июне на международной выставке-форуме «Россия» прошел фестиваль цветов: регионы страны представили 89 экспозиций. Арт-объекты были украшены пионами, розами, сиренью, георгинами, ирисами. На композиции ушло свыше 100 млн цветов.

Лучшими были признаны 12 экспозиций. Победили инсталляции Московской и Калининградской областей, Забайкальского края, Республики Карелия, Башкортостана, Хабаровского края. Несколько регионов отметили специальными призами. Так, композиция из Севастополя удостоилась диплома Ассоциации ландшафтных архитекторов России.

«С удовольствием получила из рук Таисии Вольфтруб — президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России, члена всемирного Совета Международной федерации ландшафтных архитекторов диплом за блестящую идею и ее воплощение в раскрытии образа природно-исторического ландшафта города», — написала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в своем телеграм-канале.

В создании композиции участвовала команда правительства Севастополя и ГБУ «Парки и скверы». По словам начальника производственного-технического отдела «Парки и скверы» Елены Татаринцевой, они использовали вертикальное озеленение, «чтобы подчеркнуть красоту башен и показать, насколько это историческое и значимое место».

«Для озеленения использовали каменную розу, она хорошо держится вертикально и не требует частого полива. Также используется горная сосна, которая растет именно в Севастополе, несколько видов очитка и камнеломки», — сообщила Е.Татаринцева.