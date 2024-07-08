Медсестра захотела новых ощущений

Медработник заказала наркотики по интернету и ночью приехала забирать сверток из тайника. Уголовное дело на нее поступило в Ленинский районный суд Севастополя.

«Женщина, находясь у себя дома, решила попробовать новые ощущения и при помощи мобильного телефона осуществила заказ наркотического средства. О сайте с наркотическими средствами узнала из надписи, которая была изображена на стене одного из домов города Севастополя. После выбора наркотика она оплатила покупку и ей пришла ссылка с координатами тайника», — сообщили версию обвинения в пресс-службе Ленинского районного суда Севастополя.

Забирать наркотики медсестра приехала ночью на ул.Токарева. Сверток лежал под камнем. Но на обратном пути ее остановили сотрудники полиции и она сразу призналась, что именно она везет.

Женщина обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Максимальная санкция за преступление — три года лишения свободы.