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Медалями за семейное долголетие наградят 523 семьи

Щербакова Евгения

Всего на получение медали за семейное долголетие подали заявки 523 севастопольские семьи.

Из них 170 семей получат федеральную награду «За любовь и верность», остальные — региональную, сообщил 8 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Решение о награждении федеральной медалью было принято федеральным оргкомитетом в честь объявленного в РФ в 2024 году Года семьи.

– Севастопольцы, прожившие в браке более 25 лет, проявили в этом году очень большую активность. Всего на получение федеральной награды подано 523 заявки. В День любви и верности 8 июля первые награды вручим семейным парам с самым серьезным стажем, – сообщил М.Развожаев.

По его словам, наряду с федеральными медалями, в Год семьи по его инициативе введена новая традиция — вручение региональной медали.

– Те, кто отпраздновал серебряную свадьбу (25 лет и более), смогут ежегодно претендовать на региональную медаль «Севастопольская семья», – анонсировал губернатор.

Он считает, что сама медаль получилась очень достойной: с изображением Графской пристани и образа семьи. И севастопольцы с удовольствием сохранят ее в своих семейных архивах, будут передавать детям и внукам.

Награждение, которое начнется 8 июля, продолжится на различных мероприятиях и площадках.

По информации губернатора, в Севастополе есть пары со стажем семейной жизни от 60 до 68 лет, а более 50 лет вместе прожили 183 севастопольские семьи.