Летние каникулы — лучшее время для чтения

В севастопольских детских библиотеках летом начинается самая «жаркая пора». Количество ребят, которые приходит за книгами или на всевозможные мероприятия, увеличивается в разы. Школьники берут не только книги по заданному на лето списку литературы, но и что-нибудь для души.

Поступает много новых книг

Севастопольские библиотеки меняются: в них поступает много современных красиво иллюстрированных книг, проводятся различные мероприятия. В общем, делается многое для того, чтобы у детей разбудить любовь к чтению. И это получается.

— Мы уделяем большое внимание комплектованию наших фондов. До возвращения Севастополя в состав России на это не выделялось средств. Сейчас мы ежегодно получаем государственное финансирование. Так, в 2022 году в наш фонд поступило почти семь тысяч экземпляров книг, в 2023 — почти девять тысяч, в 2024 — уже порядка 11 тысяч экземпляров. У нас в городе 16 библиотек и в каждую поступает в среднем не менее 500 новых экземпляров, активно пополняются фонды модельных библиотек, — рассказала директор ГБУК Севастополя «ЦБС для детей» Елена Панченко.

Книги приходят в библиотеки самые лучшие: русская и зарубежная классика — все, что изучается по школьной программе, книги современных детских писателей России. Их выбирают по рекомендации Российской государственной детской библиотеки (РДГБ), а также с учетом читательских интересов, результатов всероссийских литературных премий. На закупку детских книг в Севастополе из федерального бюджета выделяется каждый год чуть более миллиона рублей. Есть и ежегодная субсидия из местного бюджета — в 2024 году она составила 1,052 млн рублей.

— В этом году по национальному проекту «Культура» мы обновляем фонд детской библиотеки-филиала №8 на Северной стороне. Там уже сделан ремонт, полностью обновлена вся мебель, закуплена современная техника, поступит почти семь тысяч экземпляров книг, — говорит Е.Панченко.

Книги для «Книгоморья» закуплены отдельно, за деньги, выделенные по нацпроекту «Культура».

Модельные библиотеки — пространство для творчества

В Севастополе уже три детские библиотеки носят гордое название «модельные». Такая библиотека — это инновационный центр знаний, в котором есть как привычные полки с книгами, так и столы с компьютерами, с доступом к электронным изданиям.

В 2021 году по новым стандартам была отремонтирована библиотека-филиал №9 в Балаклаве, в 2022 — библиотека-филиал №13 на ул.Маршала Геловани и вот скоро открывается и третья, на Северной стороне.

Определяют лидеров чтения

Заместитель директора по библиотечной работе Марина Буцких на вопрос «Читают ли современные дети книги?» уверенно отвечает, что читают и очень много.

— Летом в детских библиотеках наступает горячая пора. Дети идут за книгами со списками литературы, которые им нужно прочитать за лето. Кроме того, на каникулах мы проводим много мероприятий — всевозможные викторины, конкурсы, литературные игры. Все они проходит в рамках проекта «ЛетОКнига», — рассказала М.Буцких.

Этому проекту в 2024 году исполняется 25 лет. А главным его составляющим является конкурс «Лидер летнего чтения». Количество участников говорит само за себя — около пяти тысяч детей. Некоторые книгочеи могут прочитать до 100 книг! Победителей награждают в конце августа на «Ракушке». Для любителей чтения организовывают концерт и дарят дипломы и, конечно же, познавательные книги.

— Идет настоящая борьба за это звание! — рассказала замдиректора.

В этом году, так как в стране объявлен Год семьи, в конкурс «Лидера летнего чтения» добавили дополнительную номинацию «Читающие семьи — будущее страны».

Что читают подростки

Главный библиотекарь отдела для подростков Вероника Гавриличенко удивилась вопросу о том, стали ли меньше читать современные дети. Правда, этот вопрос журналисты нередко задают библиотекарям.

— Современные дети не стали меньше читать! У каждого читающего поколения есть свои приоритеты. Сейчас у подростков это классическая литература из списка для чтения на лето. Но ребята читают с удовольствием! У нас, например, читатели 10-12 лет любят книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», чуть постарше — «Ревизора», — говорит В.Гавриличенко.

Кроме обязательных для прочтения книг, подростки берут почитать и что-нибудь для души: фэнтези, приключения, детективы, юмористические рассказы. Книги современных авторов тоже пользуются популярностью. Например, одна из любимых книжных серий — лауреатов премии Сергея Михалкова. В этих книгах поднимаются очень актуальные проблемы: школы, улицы, отношений в семье. Кстати, одна из самых любимых книг этой серии — произведение севастопольской писательницы Татьяны Корниленко «Херсонесситы».

— Сейчас много современных авторов, которые пишут для детей и подростков. Есть серия книг «Линия жизни». Там тоже поднимаются очень сложные вопросы подросткового возраста. У нас часто берут книги Дины Сабитовой «Где нет зимы» и Елены Габовой «Дождь из прошлого века». Дети любят серию «Школьные прикольные истории», например, Анну Вербовскую «Фея второго ранга», Сергея Георгиева «У нас в 5 «Б», — рассказала библиотекарь.

Малыши любят волшебные истории

— Дошкольники любят добрые, волшебные истории с милыми зверушками — это Владимир Сутеев, Михаил Пляцковский, Тамара Крюкова, Юлия Симбирская. Очень любят читать книги-квесты. Нравятся книги по психологии, которые учат бороться со страхом, преодолевать жадность, а еще — веселые истории о сверстниках — Виктора Драгунского, Юза Алешковского, Михаила Зощенко, — рассказала заведующая отделом обслуживания младших школьников Вера Цуркова.

Большим спросом пользуется серия книг «Настя и Никита» — в ней есть книги со сказками, рассказами, стихами и интересно написанными биографиями выдающих людей. Есть у детей интерес к произведениям Анатолия Митяева и Сергея Алексеева, который писал об обороне Севастополя, блокаде Ленинграда. Из зарубежных авторов все так же популярны Элинор Портер «Полианна» и Френсис Бернетт «Таинственный сад».

Все зависит от семьи

Будут ли читать дети книги — в первую очередь, зависит от их родителей. Как правило, в читающей семье, где много книг, с этим проблем не возникает. Кстати, в библиотеках всегда есть посетители, а в книжных магазинах — покупатели. А еще современные дети читают книги в электронном формате. Например, семиклассник Мирон рассказал, что он любит читать и сейчас увлекся серию книг Анны Устиновой «Компания с Большой Спасской», а четвероклассница Александра прочитала все книги о Гарри Поттере.

В топ-5 по популярности у севастопольцев попали книги Николая Гоголя, Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Булгакова и Федора Достоевского. Часто берут книги и про Гарри Поттера Джоан Роулинг.