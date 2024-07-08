Книгу о космосе переиздали в пятый раз

Автор детских книг Зинаида Сурова рассказала севастопольским детям интересные факты о космосе и российских космонавтах. Ее книга «Космос. Невероятные истории о ракетах и космических станциях, о героях и изобретателях...» пользуется большой популярностью у дошкольников и школьников и переиздается уже в пятый раз.

Встреча с писателем и иллюстратором прошла в детской модельной библиотеке-филиале №13 на ул.Маршала Геловани. Всего у З.Суровой издано уже более 30 детских книг.

— У нас с моим соавтором фотографом и журналистом Дмитрием Костюковым были хорошие фотографии и материалы с Байконура. А когда есть интересный материал, хочется информацию донести детям. Дело в том, что Д.Костюков снимал запуск ракет с космодрома и посадку космических кораблей «Союз», делал фоторепортажи для Space Adventure о подготовке и отправке на орбитальную станцию космических туристов. В книге есть и фотографии космонавта Олега Котова, — рассказала писательница.

З.Сурова родилась и выросла в Севастополе, закончила художественную школу. Кстати, ее отец Михаил Гурьев — один из основателей Севастопольской художественной школы, а мама до сих пор там работает. Не удивительно, что родители-художники научили своему мастерству и дочь. Наверное, поэтому на вопрос, что первично в детской книге — текст или иллюстрации, автор книг отвечает, что важно всё.

— Для детской книжки очень важно дизайнерское оформление, хорошие иллюстрации. Познавательная информация лучше усваивается, если она дается в игровой форме. И текст должен быть максимально доходчивым, а книга в целом — содержать как можно больше интересных сведений, — уверена детская писательница.

В новом издании книги «Космос» рассказывается о том, что такое дальний космос и ближний космос, про российских космонавтов и про манекена Ивана Ивановича, который первым побывал в космосе вместе с собакой Звездочкой. Часть информации авторы подали с помощью комиксов.

— В России переиздается много книг, написанных западными авторами. А нам хотелось сделать акцент на российской космонавтике. Оказывается, у многих детей нет ясного представления о том, что реально происходит в этой сфере, а что возможно только в фантастических фильмах. Как раз эти пробелы в знаниях заполнит наша книга. В ней есть информация про жизнь на МКС, про современный ракетный носитель, про выходы в открытый космос и многое другое, — рассказала автор.

Свои книги З.Сурова создает вместе со своим мужем, дизайнером Филиппом Суровым. По ее словам, сейчас у детей популярностью пользуются игровые книжки — «находилки» и загадки с сюрпризами.

— Хотим, чтобы дети научились мечтать и чтобы они знали: в космос летать реально, — говорит писательница.