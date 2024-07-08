Будут судить бывшего главврача скорой помощи

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

Для получения лицензии ГБУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» необходимо было сделать текущий ремонт подстанции№3 на ул. Бориса Михайлова. По версии следствия, чтобы ускорить события, руководитель медучреждения без процедуры закупки заключила договор с индивидуальным предпринимателем. Тот брался сделать ремонт за 60 рабочих дней. По договору работы считались бы принятыми после подписания акта. Но уже через два дня, главный врач, находясь в отпуске, дала распоряжение своему заместителю, подписать акты приемки работ без создания приемочной комиссии. Предпринимателю почти сразу перечислили 1,5 млн рублей.

Теперь главный врач медицинского центра обвиняется в превышении должностных полномочий. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда..

ГБУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» с января 2019 по сентябрь 2022 года возглавляла Татьяна Стульба. В Севастополь она приехала из Санкт-Петербурга, куда и возвратилась после увольнения.