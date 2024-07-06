Первый этап избирательной кампании пройден

Общегородские списки подали семь партий:

— Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

— Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

— Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

— Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе;

— Региональное отделение политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

— Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в городе Севастополь.

По одномандатным округам документы представили 46 человек, в том числе трое в порядке самовыдвижения. В ТИК Балаклавского района – 5, ТИК Гагаринского района – 18, ТИК Ленинского района – 11, ТИК Нахимовского района – 12

После заверения списков кандидатам предстоит следующий этап — подача в Севгоризбирком и окружные комиссии документов на регистрацию.

В течение 10 дней со дня приема документов комиссии примут решения о регистрации либо об отказе в регистрации.

Первый список не прошел

Севастопольская городская избирательная комиссия на заседании 6 июля приняла решение отказать Региональному отделению Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в городе Севастополь в заверении городского списка кандидатов в депутаты заксобрания, выдвинутого избирательным объединением. Основание для отказа — отсутствие необходимых документов.

А вот списки кандидатов в депутаты от «Новых людей» и «Справедливороссов» избирком заверил.

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года