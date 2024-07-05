Устанавливают обстоятельства ДТП на улице Карантинной

Прокуратура города Севастополя сообщает о контроле за установлением обстоятельств ДТП в районе ул. Карантинной.

Как сообщили в ведомстве, по поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Предварительно установлено, что ДТП произошло утром 5 июля 2024 года на ул. Стрелецкий спуск, в районе д. № 51 по ул. Карантинной в г. Севастополе. Водитель легкого автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом БАЗ, следовавшем по маршруту № 107 в сторону бухты Камышовой.

В результате ДТП 52-летний водитель автобуса погиб. Также имеются пострадавшие, которые госпитализированы. Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Ленинского района г. Севастополя Антон Кугатов.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратурой будет дана оценка принятому следственными органами процессуальному решению.