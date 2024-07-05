Учить навыкам первичной медпомощи будут в 17 школах

Обучиться навыкам оказания первой медицинской помощи можно, начиная с субботы 6 июля, сообщил 4 июля на заседании правительства директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Занятия будут проводиться на базе 17 общеобразовательных учреждений города, во всех муниципальных округах.

В субботу и воскресенье (6 и 7 июля) занятия запланированы на 10.00, 12.00, 16.00 и 18.00, в понедельник, среду и пятницу — на 19.00. Продолжительность занятий – от полутора до двух часов.

Учебные группы сформированы по 30 человек, они будут разбиты на три подгруппы, с каждой из которых будет работать подготовленный инструктор.

Если интересующая группа уже набрана, можно записаться в следующую. Сделать это можно через госуслуги, единый контакт-центр «122» или штаб общественной поддержки.

Для оформления на курсы следует заполнить определенные формы, внести свои данные, выбрать соответствующее образовательное учреждение, наиболее удобно расположенное. Далее предлагают выбрать дату и время посещения курсов. После отправки испрашиваемой информации в ответ поступает подтверждение записи на курсы, после чего нужно прийти на занятие в согласованное время.

После прохождения курсов каждому участнику выдадут сертификат об освоении базовых навыков оказания первичной медпомощи, а также буклет, который может быть использован в качестве памятки усвоенного на занятиях материала.